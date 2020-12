All-State field hockey team announced

All-State Field hockey team

DIVISION I

First team

Reagan Ciabattoni Jr. Cape Henlopen

Noelle Sabbagh Jr. Cape Henlopen

Emily Monigle Sr. Cape Henlopen

Julie Heffernan Sr. Cape Henlopen

Superia Clark Jr. Dover

Chelsea Johnson Sr. Dover

Summer Davis Sr. Milford

Anna Getty Sr. Padua

Mairead McKibbin Sr. Polytech

Megan Popp Jr. Polytech

Madi Simpson Jr. Smyrna

Lily Short Jr. Sussex Tech

Second team

Alani Lawrence Sr. Appoquinimink

Casey Best Sr. Concord

Hailey Miller Sr. Concord

Julia Osborn Sr. Middletown

Kaitlyn Murphy Sr. Middletown

Julia Levase Sr. Mount Pleasant

Abby Brainard Sr. Padua

Marie Brainard So. Wilm. Charter

DIVISION II

First team

Bella Dell’Oso So. Archmere

Lindsay Renshaw So. Archmere

Jillian Vandenbraak So. Brandywine

Alice Pifferi Jr. Caravel

Maddie Dalton Sr. Caravel

Josie Hollamon So. Delmar

Maci Bradford So. Delmar

Jordyn Hollamon 8th Delmar

Morgan Bradford Sr. Delmar

Kelly Davis Jr. Delmar

Rosa Cochran Sr. Wilm. Friends

Mary Catherine Anson Jr. Newark Charter

Addy Leonhartt Sr. Sussex Academy

Rachael Whitehead So. Tatnall

Maggie Bailer Sr. Tower Hill

Julianna Copeman Sr. Ursuline

Gabby Armesto Sr. Wilm. Christian

Second team

Becca Olsen So. Archmere

Hannah McLamb Jr. Caravel

Gigi DeGregory Sr. Caravel

Logan Dean Sr. Delmar

Ella Shockley Jr. Delmar

Adriana Palladinetti Jr. Delaware Military

Brenna Ziegler Jr. Newark Charter

Carlie McKenry Sr. Tatnall

Annie Malatesta Sr. Tower Hill

Caitlin Smith So. Tower Hill

Division I Player of the Year: Reagan Ciabattoni, Cape Henlopen

Division II Player of the Year: Maci Bradford, Delmar

Coach of the Year: Sarah Keever, Caravel